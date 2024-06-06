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Культура

Работу по сохранению объектов культурного наследия в России оценила эксперт

Реставрацией памятников культуры сейчас занимаются во всех регионах России, сообщила секретарь Союза реставраторов России, член Общественного совета при Министерстве культуры РФ Мария Портнова в эфире программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 6 июня.

Фото: ПАИ

«Мы, реставраторы, составляем культурный фронт, и, думаю, мы просто обязаны сейчас защищать святыни. Поэтому сейчас реставрация во всех регионах идёт: где-то полным ходом, где-то только начинается, развивается. Я думаю, прогнозы хорошие есть в этом плане. Конечно, ведётся она везде», – подчеркнула гостья радиоэфира.

По её словам, деятельность реставраторов поддерживают спонсоры, сами реставраторы, например при помощи членских взносов. Также используются средства, полученные благодаря грантам. «Что касается государственной поддержки, на уровне государства создан Президентский фонд культурных инициатив и Фонд президентских грантов. По некоторым проектам и там и там мы получали финансирование. Я скажу, что это очень правильная продуманная система. И если ты знаешь от и до, что ты хочешь от проекта, живёшь им и видишь, как его реализовать, у тебя есть все шансы его [финансирование. – ПАИ] получить», – подчеркнула секретарь Союза реставраторов России.

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