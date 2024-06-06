Депутат Госдумы рассказал, когда стабилизируются цены на новое жильё

18:38, 06 июня 2024, ПАИ

Цены на первичном рынке жилья стабилизируются после отмены массовой льготной ипотеки, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пишет «Парламентская газета».

Действие программы льготной ипотеки свернётся 1 июля этого года. Массовая льготная ипотека привела к диспропорциям на рынке жилья. Цены на первичном рынке на 40 % превышают цены на вторичном, отметил он.

После завершения массовой льготной ипотеки цены стабилизируются, а жильё будут строить высокими темпами, цены придут в рыночное состояние и будут адекватны доходам населения, заключил Анатолий Аксаков.