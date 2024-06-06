Что даёт регионам школа реставрации, объяснила эксперт

18:00, 06 июня 2024, ПАИ

Какую пользу приносит проведение в регионах выездной школы реставрации, объяснила секретарь Союза реставраторов России, член Общественного совета при Министерстве культуры РФ Мария Портнова в эфире программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 6 июня.

«Каждая школа в итоге имеет свой продукт. Если, допустим, школу мы делаем для архитекторов-реставраторов, конечным продуктом, как правило, становится проект приспособления зданий или церковной архитектуры к современным условиям. Если выездная школа для художников-реставраторов, то они за время проведения школы делают консервацию, расчистку, укрепления икон или картин», – сообщила гостья радиоэфира.

Если в регионе есть какой-то памятник, болевые точки которого не удаётся закрыть по тем или иным причинам, муниципалитеты иногда могут обращаться к помощи школы реставрации, отметила Мария Портнова. Если специалистам удаётся собрать команду для работы над проектом, то получается сделать общественно-полезное дело, выгодное для всех сторон, подчеркнула эксперт.

Напомним, 28 мая в Паломническом центре Псково-Печерского монастыря подвели итоги работы выездной школы реставрации «Наследники мастеров», которая проходила с 20 по 27 мая.