Андрей Михеев – о втором дне работы псковской делегации на ПМЭФ: Повестка была очень насыщенная

18:30, 06 июня 2024, ПАИ

О втором дне работы псковской делегации на Петербургском международном экономическом форуме рассказал председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Сегодня второй день ПМЭФ – 2024, где работает официальная делегация Псковской области. День был посвящён участию в различных секциях –например о том, как достичь национальных целей, которые поставил президент. Была широкая дискуссия, какими будут национальные проекты на следующем этапе, какие мероприятия будут в них заложены», – отметил Андрей Михеев.

Делегация также участвовала в работе панельных дискуссий по использованию новых инвестиционных инструментов, таких как офсетные контракты и секций, где обсуждалось развитие темы пространственных данных и их использования для вовлечения объектов недвижимости и земельных участков в экономический оборот. «Регион в этом направлении активно работает благодаря тем соглашениям, которые были реализованы с Росреестром, Роскадастром. Но нужно делать и дальнейшие шаги», – подчеркнул он.

Кроме того, прошло обсуждение выставки-форума «Россия», где был рассмотрен вопрос сохранения её наследия и создания специального национального центра.

«Повестка сегодня была очень насыщенная, а завтра будет основной день форума, где планируется участие президента России Владимира Путина и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова», – заключил председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике.

Отметим, что Петербургский международный экономический форум проходит с 1997 года. За это время его стали называть «Русским Давосом», проводя аналогию с Давосским экономическим форумом в Швейцарии. На площадке ПМЭФ традиционно встречаются первые лица государств, министры, руководители корпораций, предприниматели.