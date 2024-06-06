Наталья Спиридонова заняла второе место на всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике

19:42, 06 июня 2024, ПАИ

Наталья Спиридонова заняла второе место на всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских». Соревнования прошли в Москве, пишет телеграм-канал «ПАИ. Спортинформ».

«Борьба завершилась на высоте 1,93 метра. Единственной спортсменок, которой удалось преодолеть планку, оказалась петербурженка Мария Кочанова. Таким образом, она оформила золотой дубль, взяв золото ещё и на недавнем командном чемпионате России. Псковичка до высоты 1,93 метра не ошибалась, поэтому среди остальных легкоатлеток она стала лучшей. Это первая награда Натальи в наступившем летнем сезоне!» – говорится в сообщении.

Отметим, Мария Кочанова закрепила результат, взяв высоту 1,95 метра с первой попытки, что является её личным рекордом, а также личным рекордом Натальи Спиридоновой в прошлом сезоне.