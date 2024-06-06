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Медалями Преподобного Мартирия Зеленецкого наградила Великолукская епархия нескольких псковичей

Высшей награды Великолукской епархии – медалей Преподобного Мартирия Зеленецкого II и III степеней – удостоены жители Псковской области за труды по сохранению архитектурного ансамбля Святогорского монастыря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Великолукская епархия наградила медалями Преподобного Мартирия Зеленецкого нескольких псковичей. Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Обладателями награды стали генеральный директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» Денис Василенко, председатель комитета по охране культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик, заместитель генерального директора АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» Олеся Жарикова и главный инженер Алексей Гамзин.

Медаль учреждена по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в 2018 году. Награда присуждается священнослужителям, церковнослужителям, монашествующим и мирянам за труды и заслуги перед Великолукской епархией.

Почётными грамотами Псковского епархиального управления награждены сотрудники АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

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