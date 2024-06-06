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Общество

Награды за заслуги перед Псковской областью вручил Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил несколько наград за заслуги перед Псковской областью. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

  • Михаил Ведерников вручил несколько наград за заслуги перед Псковской областью
    Фото: Михаил Ведерников в телеграм-канале
  • Михаил Ведерников вручил несколько наград за заслуги перед Псковской областью
    Фото: Михаил Ведерников в телеграм-канале
  • Михаил Ведерников вручил несколько наград за заслуги перед Псковской областью
    Фото: Михаил Ведерников в телеграм-канале
  • Михаил Ведерников вручил несколько наград за заслуги перед Псковской областью
    Фото: Михаил Ведерников в телеграм-канале

За вклад в реализацию общественно значимых проектов и обеспечение транспортной безопасности на территории Псковской области медалью «Александр Невский с дружиной» награждён первый заместитель министра транспорта РФ Андрей Костюк.

За большой личный вклад в благоустройство Пушкинских Гор и реконструкцию монастыря звание «Заслуженный меценат Псковской области» присвоено депутатам Государственной Думы Бекхану Барахоеву и Зурабу Макиеву.

Также за большой личный вклад в социально-экономическое развитие региона медаль «За заслуги перед Псковской областью» глава региона вручил экс-сенатору, а теперь врио главы Республики Алтай Андрею Турчаку.

«Андрей Анатольевич очень многое сделал для развития нашего региона и как губернатор, и как сенатор нашего региона. Это заслуживает искреннего уважения и глубокой благодарности. С уверенностью могу сказать, что Республике Алтай очень повезло. Для региона такой руководитель – это действительно значимый шанс на ускоренное развитие», – отметил губернатор.

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Награды за заслуги перед Псковской областью вручил Михаил Ведерников
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