Досмотр не входит в регламент ЕГЭ, заявили в Рособрнадзоре

08:29, 07 июня 2024, ПАИ

Процедура проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) прописана регламентом и положение о каком-либо досмотре школьников в нем отсутствует, напомнил в интервью «Известиям» руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.

Так он прокомментировал резонансный случай в Воронеже, где учениц 11-го класса, по их словам, заставили снимать нижнее белье при досмотре и допуске на экзамен. «Регламент не предусматривает никаких специальных комнат в пунктах проведения экзамена. Если такие комнаты появляются и проходит такой досмотр — это беззаконие. Досмотр должен по закону наказываться», — отметил он.

Анзор Музаев напомнил, что у всех участников экзамена есть возможность написать жалобу в региональный орган образования или на горячую линию Рособрнадзора. Также, по его словам, все желающие могут стать общественными наблюдателями во время проведения экзамена. Он сообщил, что Рособрнадзор провел свою проверку ситуации, но объявит о ее результатах после выводов прокуратуры и Следственного комитета. В целом ситуации нарушения прав сдающих ЕГЭ единичны, подчеркнул глава Рособрнадзора.

Анзор Музаев допустил, что на местах могут случиться перегибы, но призвал не устраивать «судилище». Он подчеркнул, что права детей должны оставаться в приоритете.