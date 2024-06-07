Основные мероприятия Форума учителей русского языка и литературы проходят в Пскове

10:40, 07 июня 2024, ПАИ

Основные мероприятия Форума учителей русского языка и литературы проходят сегодня, 7 июня, в Пскове. Открытие форума проходит в Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина, передает корреспондент ПАИ.

Участников форума ждёт образовательная и экскурсионная программа. Проходит пленарное заседание форума с участием первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой, председателя профсоюза работников образования РФ Галины Меркуловой, руководителя аналитического центра РАО Андрея Кузнецова, председателя координационного совета АССУЛ Людмилы Дудовой, призёра Всероссийского конкурса «Учитель года – 2023» Андрея Журбина.

В рамках форума также состоится открытый диалог «Эффективные практики преподавания предметной области «Филология» в условиях реализации обновленных ФГОС ОО».

Кроме того, на форуме наградят победителей «Пушкинского диктанта» и конкурса эссе «Я русский бы выучил только за то, что...».

Участники форума также посетят Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь и раус-программу «Путешествие в страну Пушкина», приуроченную к 225-летию поэта.

В Форуме учителей русского языка и литературы принимают участие около 150 педагогов со всей России.