Сергей Степашин осмотрел благоустроенные объекты в Печорах

10:56, 07 июня 2024, ПАИ

Председатель попечительского совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Сергей Степашин в пятницу, 7 июня, осмотрел благоустроенную в рамках празднования 550-летия Псково-Печерского монастыря территорию в Печорах, передает корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











Сергей Степашин осмотрел Октябрьскую площадь и автобусную станцию. О ходе работ ему рассказали митрополит Симферопольский и Крымский владыка Тихон и генеральный директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)» Денис Василенко.

Владыка Тихон рассказал, как благоустраивали Октябрьскую площадь. «Здесь можно будет и лед [каток. – ПАИ ] сделать зимой», – сказал он.

«Задумка была такая, чтобы сделать не только монастырь, но и сам город преобразовать», – напомнил Сергей Степашин и отметил, что задумка удалась, Печоры преобразились. Он указал на необходимость появления в городе новых гостиниц.

Осматривая отремонтированную автостанцию, владыка Тихон обратил внимание, что надо сделать ее выразительнее. «Раньше был зеленый вокзал, теперь сделали серый, но он теряется. Надо флюгер наверх поставить, чтобы не терялся, чтобы он был более выразительный», – сказал он.

Напомним, в рамках масштабной реконструкции к 550-летию Печор в городе отремонтировали дороги, коммунальные сети, благоустроены общественные территории. Работы продолжаются.