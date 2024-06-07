Житель Порхова обокрал пенсионера на улице

11:23, 07 июня 2024, ПАИ

Житель Порхова обокрал пенсионера на улице, а затем ограбил своего знакомого, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 6 июня у дома на улице Крестьянской в Порхове злоумышленник с применением насилия похитил у пожилого мужчины кошелёк с деньгами и пакет с продуктами, после чего скрылся. Потерпевший обратился в полицию.

Затем, по версии следствия, злоумышленник пришёл в гости к своему знакомому и ограбил его.

В совершении преступлений подозревается неработающий 64-летний житель Порхова, он дал признательные показания. Часть похищенного изъяли. Ведётся следствие.

Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 161 УК РФ (грабёж). Мужчине может грозить до семи лет лишения свободы.