Судейская бригада приступила к подготовке Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках

11:59, 07 июня 2024, ПАИ

Подготовка спортивной части Международной встречи воздухоплавателей стартовала в Великих Луках, сообщается в телеграм-канале «Воздухоплавание. Великие Луки».

На место проведения соревнований прибыл спортивный директор чемпионата России по воздухоплавательному спорту Евгений Чубаров. Вместе со своей судейской бригадой он начал подготовку спортивной части Международной встречи воздухоплавателей.

«Готовим места, чтобы красиво летать, безопасно приземляться. Стараемся, чтобы спортивная часть была зрелищной. Прогноз погоды пока благоприятный. Будем выстраивать полеты так, чтобы и над Великими Луками летать», – отметил Евгений Чубаров.

Напомним, что Международная встреча воздухоплавателей пройдёт в Великих Луках с 9 по 16 июня.

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