«Луки-Энергия» проиграла на выезде «Череповцу»

11:42, 26 октября 2026, ПАИ

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» на выезде проиграл «Череповцу» со счётом 0:1 в предпоследнем туре первенства России среди команд Второй лиги дивизиона «Б». Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Единственный гол хозяева забили в первом тайме усилиями Ильи Анциферова, который добил мяч после отражённого пенальти.

Великолукский коллектив занимает четвёртое место в турнирной таблице, лишившись возможности войти в топ-3 по итогам сезона. На три очка от подопечных Михаила Сальникова отстаёт «Балтика-2» из Калининграда.

В заключительном туре «Луки-Энергия» дома сыграет с «Динамо-СПб», которое борется за титул, занимая второе место. Матч состоится 1 ноября.