Псковский Nordman занимает шестое место по итогам первого тура Премьер-лиги по настольному теннису

11:58, 26 октября 2026, ПАИ

Псковский клуб настольного тенниса Nordman занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги по итогам первого тура, который прошёл в Оренбурге. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Псковская команда одержала три победы – над действующим чемпионом «Факел-Газпромом», «Сборной Санкт-Петербурга» и «Липецком», а также потерпела два поражения со счётом 2:3 – от дубля «Факел-Газпрома» и «Пермспецкабеля». В турнирной таблице единолично лидирует УГМК из Верхней Пышмы. «Факел-Газпром» с единственным поражением от Nordman идёт вторым. Тройку лидеров замыкает «Пермспецкабель».

Второй тур соревнований пройдёт в Верхней Пышме с 12 по 15 декабря.