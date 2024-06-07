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Подведены итоги межрегионального этапа футбольного фестиваля в Пскове

Подведены итоги межрегионального этапа футбольного фестиваля «Локобол-2024» среди юношей 2012 года рождения, который прошёл в Пскове 5 и 6 июня. Об этом ПАИ сообщили в Федерации футбола Псковской области.

  • Подведены итоги межрегионального этапа футбольного фестиваля в Пскове
    Фото: Федерация футбола Псковской области
  • Подведены итоги межрегионального этапа футбольного фестиваля в Пскове
    Фото: Федерация футбола Псковской области
  • Подведены итоги межрегионального этапа футбольного фестиваля в Пскове
    Фото: Федерация футбола Псковской области
  • Подведены итоги межрегионального этапа футбольного фестиваля в Пскове
    Фото: Федерация футбола Псковской области
  • Подведены итоги межрегионального этапа футбольного фестиваля в Пскове
    Фото: Федерация футбола Псковской области
  • Подведены итоги межрегионального этапа футбольного фестиваля в Пскове
    Фото: Федерация футбола Псковской области
  • Подведены итоги межрегионального этапа футбольного фестиваля в Пскове
    Фото: Федерация футбола Псковской области
  • Подведены итоги межрегионального этапа футбольного фестиваля в Пскове
    Фото: Федерация футбола Псковской области
  • Подведены итоги межрегионального этапа футбольного фестиваля в Пскове
    Фото: Федерация футбола Псковской области
  • Подведены итоги межрегионального этапа футбольного фестиваля в Пскове
    Фото: Федерация футбола Псковской области

За награды соревнований боролись восемь команд из Гагарина, Мурманска, Калининграда, Великих Лук, Архангельска, Санкт-Петербурга, Боровичей и Петрозаводска.

Первое место заняла команда «Мечта» из Калининграда, обыгравшая в финале петербургский «Локомотив» со счётом 5:0. Третье место досталось воспитанникам спортшколы из Гагарина. Великолукский «Экспресс» по итогам состязаний расположился на седьмой строчке.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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