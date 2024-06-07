Первенство Пскова по пляжному волейболу пройдёт 15 июня
Первенство города по пляжному волейболу «Кубок Александра Невского» пройдёт на городском пляже Пскова 15 июня, сообщается в группе «Pskov volleyball club» в соцсети «ВКонтакте».
Участниками соревнований станут команды из двух человек. Организаторы приглашают мужчин и женщин 2008 года рождения и старше.
Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 12 июня.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
Комментарии: 0 Обсудить >>>
07 июня 2024
Судейская бригада приступила к подготовке Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках
06 июня 2024
Наталья Спиридонова заняла второе место на всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике