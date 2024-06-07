Первенство Пскова по пляжному волейболу пройдёт 15 июня

12:59, 07 июня 2024, ПАИ

Первенство города по пляжному волейболу «Кубок Александра Невского» пройдёт на городском пляже Пскова 15 июня, сообщается в группе «Pskov volleyball club» в соцсети «ВКонтакте».

Участниками соревнований станут команды из двух человек. Организаторы приглашают мужчин и женщин 2008 года рождения и старше.

Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 12 июня.

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