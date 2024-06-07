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Общество

Энергетики Псковской ГРЭС проводят шурфовку тепловой сети

На Псковской ГРЭС «ПАО «ОГК-2» началась летняя ремонтная кампания. Специалисты электростанции проводят плановую шурфовку на тепловых сетях посёлка Дедовичи. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской ГРЭС.

Фото: пресс-служба Псковской ГРЭС

По результатам инструментального и визуального контроля будет проведена оценка общего состояния подземных участков магистрального трубопровода, интенсивность процесса внутренней и внешней коррозии, намечены необходимые мероприятия по устранению выявленных дефектов и скорректирована летняя ремонтная программа.

«Шурфовка тепловой сети является профилактическим мероприятием для повышения надёжности теплоснабжения жителей посёлка в зимний период. По итогам гидравлических испытаний мы знаем слабые участки трубопроводов и проводим их дополнительное обследование», – отметил технический директор – главный инженер Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2» Евгений Голубев.

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Энергетики Псковской ГРЭС проводят шурфовку тепловой сети
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