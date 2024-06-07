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Проект Великолукского колледжа «Пельмень на Ловати» стал призёром всероссийского конкурса

Проект Великолукского механико-технологического колледжа «Пельмень на Ловати» занял третье место на Всероссийском конкурсе «Молодые предприниматели села», пишет газета «Наш путь».

Проект Великолукского колледжа «Пельмень на Ловати» стал призёром всероссийского конкурса. Фото здесь и далее: газета «Наш путь»

Проект «Пельмень на Ловати» – это не только про еду, но ещё и про семейный досуг и связь поколений. На мастер-классах целые семьи лепят цветные пельмени. Начинка для пельменей делается из свиного и говяжьего фарша, а тесто – разноцветное. Для окрашивания используют натуральный краситель – сок овощей, пояснила руководитель проекта, преподаватель-наставник Елена Чистова.

Всероссийский конкурс «Молодые предприниматели села» проходил в несколько этапов. Первый этап состоялся в очном формате на площадке Великолукской государственной сельскохозяйственной академии. Во втором принимали участие семь команд средних учебных заведений Псковской области. На региональном этапе команда Великолукского механико-технологического колледжа заняла первое место, а в финале, который проходил в Доме молодёжи в Москве, завоевала бронзу.

Одна из основных целей проекта «Пельмень на Ловати» – объединить членов семьи за общим делом. Тем более во многих семьях есть традиция – лепить пельмени. Мы решили её возродить, отметила один из авторов проекта, студентка Великолукской сельскохозяйственной академии Анастасия Павлинова.

Кроме того, создатели проекта планируют расширить ассортимент начинок, чтобы продукция стала доступной для тех, кто не ест свинину. А также планируется работа над проектом «Вареник на Ловати», заключила Елена Чистова.

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