За заведомо ложный донос о хищении 200 тысяч рублей ответит пскович

14:36, 07 июня 2024, ПАИ

Уголовное дело за заведомо ложный донос о хищении 200 тысяч рублей возбуждено в отношении жителя Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Новгородской области.

В мае в дежурную часть отдела полиции по Парфинскому району Новгородской области поступило сообщение от псковича о хищении у него портмоне с 200 тысячами рублей и водительским удостоверением. Установлено, что пскович, находясь в посёлке Пола Парфинского района, распивал спиртные напитки с местным жителем. Когда застолье закончилось, житель Псковской области не смог найти свои вещи. Тогда он решил, что их забрал его знакомый, и попросил вернуть похищенное. Мужчина ответил, что ничего не брал, однако пскович не поверил и обратился в полицию, где сообщил, что помимо водительского удостоверения его знакомый украл у него 200 тысяч рублей. Как выяснилось, этих денег у жителя Псковской области на самом деле не было.

После подачи заявления пскович ещё раз поискал сумку с документами и обнаружил её под сиденьем своего автомобиля.

В отношении жителя Псковской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении преступления», доследственная проверка по факту кражи прекращена. Мужчине может грозить до двух лет лишения свободы.