Сборные Псковской области по триатлону отправятся на соревнования в Санкт-Петербург

14:22, 07 июня 2024, ПАИ

Мужская и женская сборные Псковской области примут участие в соревнованиях по триатлону «Медный всадник», которые пройдут в Санкт-Петербурге 20 и 21 июля. Об этом сообщается в группе Thorcable Pskov triathlon team в соцсети «ВКонтакте».

Псковские мужская и женская команды примут участие в эстафете на среднюю дистанцию 113 километров для любителей.

У мужчин Марк Мордовцев преодолеет плавательный этап длиной в 1,9 километра, Павел Чурсин пройдёт велоэтап в 90 километров, а Никита Логинов завершит гонку на беговой дистанции в 21,1 километра.

У женщин плавательный этап преодолеет Татьяна Степанова, велоэтап проедет Ольга Сосик, а беговую дистанцию возьмёт на себя Ксения Желудева.

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