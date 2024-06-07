Назван продукт, ускоряющий биологическое старение организма
Продукт, ускоряющий биологическое старение организма, назвали генетики и биологи из Шотландии и Германии, сообщает журнал Nature Communications.
Учёные проанализировали генетические данные более миллиона человек и выяснили, что люди, которые едят много мяса, стареют быстрее тех, кто ест его в умеренных количествах или не ест вообще. Уровень железа в крови сокращает годы молодости человека, сделали вывод исследователи.
Кроме того, у людей, которые регулярно едят много мяса, повышается уровень N-оксида триметиламина, что тоже может способствовать преждевременному старению организма. Чтобы снизить этот риск, врачи рекомендуют частично заменить говядину фасолью.
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