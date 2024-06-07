Легкоатлета, планирующего пробежать 2400 километров по России, встретили в Великих Луках

17:43, 07 июня 2024, ПАИ

Легкоатлета из Новосибирска Станислава Логинова, планирующего пробежать за месяц 2400 километров и посетить 30 городов воинской славы и городов-героев, встретили в Великих Луках. Об этом сообщает Luki-News.

Станислав Логинов является инициатором и участником проекта «Как ковалась Победа!», в рамках которого он бежит марафон. Дистанция началась в Севастополе 12 мая, а финиширует в Санкт-Петербурге.

В городе на Ловати спортсмена встретили представители администрации, великолукские легкоатлеты. Вместе с марафонцем они посещают памятные места: Братское кладбище, стелу на площади Ленина и Вечный огонь, где возлагают цветы.

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