Легкоатлета, планирующего пробежать 2400 километров по России, встретили в Великих Луках
Легкоатлета из Новосибирска Станислава Логинова, планирующего пробежать за месяц 2400 километров и посетить 30 городов воинской славы и городов-героев, встретили в Великих Луках. Об этом сообщает Luki-News.
Станислав Логинов является инициатором и участником проекта «Как ковалась Победа!», в рамках которого он бежит марафон. Дистанция началась в Севастополе 12 мая, а финиширует в Санкт-Петербурге.
В городе на Ловати спортсмена встретили представители администрации, великолукские легкоатлеты. Вместе с марафонцем они посещают памятные места: Братское кладбище, стелу на площади Ленина и Вечный огонь, где возлагают цветы.
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Легкоатлета, планирующего пробежать 2400 километров по России, встретили в Великих Луках
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