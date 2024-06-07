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Рабочие асфальтируют участок трассы Остров – Вышгородок – граница с Латвией

По президентскому национальному проекту «Безопасные качественные дороги» продолжается ремонт автомобильной дороги Остров – Вышгородок – граница с Латвийской Республикой. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото регионального комитета по транспорту

Дорога является важной транспортной артерией, которая обеспечивает сообщение грузового и пассажирского транспорта через Островский район и Пыталовский муниципальный округ до границы с соседним государством.

За два года в нормативное состояние планируется привести два участка трассы общей протяженностью 17 км.

В этом году специалисты обновят 9 км трассы в Пыталовском муниципальном округе. На ремонтируемом участке, с 28-го по 37-й км, уже завершены подготовительные работы, включая ремонт водопропускных труб и фрезерование изношенного дорожного покрытия, подрядчик приступил к устройству выравнивающего слоя асфальта на проезжей части.

До сентября этого года будут выполнены работы по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, отремонтированы пересечения, примыкания и съезды, укреплены обочины. Дорожники также отремонтируют существующие стоянки и площадки отдыха, восстановят остановочные и посадочные площадки, краской и термопластиком нанесут дорожную разметку. Окончание ремонтных работ – сентябрь текущего года.

В следующем году ремонт продолжится. К нормативу планируется привести еще 8 км (с 20-го по 28-й км) в Островском районе.

На ремонт трассы выделено порядка 403 млн рублей из федерального бюджета. Обновлением дороги занимается подрядная организация ООО «ДорСтройСервис» по контракту с Управлением автомобильных дорог Псковской области.

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