Специалисты «Титан-Полимера» встретились со студентами Псковского политехнического колледжа

17:43, 07 июня 2024, ПАИ

Специалисты завода «Титан-Полимер» (входит в ГК «Титан») провели встречу со студентами Псковского политехнического колледжа. Об этом ПАИ сообщили в компании.

В частности, специалист по подбору и развитию персонала завода Александра Демидова рассказала будущим выпускникам образовательного учреждения о предприятии, выпускаемой им продукции, об использовании БОПЭТ-плёнки в повседневной жизни, а также о возможностях трудоустройства и карьерного роста.

«Студенты Псковского политехнического колледжа с интересом посмотрели видеоролик о работе завода и прослушали информацию о специальностях, которые требуются предприятию сегодня и на перспективу», – рассказали на заводе.

Заместитель руководителя Центра опережающей профессиональной подготовки Псковской области, структурного подразделения Псковского политехнического колледжа Ксения Жирнова отметила, что мероприятие во многом было показательным. Его основная цель – это профориентация студентов.

«Это замечательная возможность познакомить их с производственными площадками Пскова и Псковского района, рассказать о компаниях, которые осуществляют свою деятельность в особой экономической зоне «Моглино». И помочь сделать свой выбор тем учащимся, кто уже через несколько дней получит диплом», – подчеркнула Ксения Жирнова.

Добавим, что завод «Титан-Полимер» (входит в ГК «Титан») – это производственный комплекс по созданию импортозамещающего и экспортоориентированного производства биаксиально-ориентированных ПЭТ (БОПЭТ) плёнок. Завод располагается в особой экономической зоне «Моглино» в Псковском районе.

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