Создание видеорепортажа, финансовая грамотность и технологии будущего: ПсковГУ приглашает школьников в летний креативный лагерь

17:34, 07 июня 2024, ПАИ

Псковский государственный университет приглашает школьников города от 14 лет в летний креативный лагерь. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

С 17 по 21 июня для ребят пройдут занятия по одному из пяти направлений на выбор: «Школа дизайна», «Индустрия туризма», «Инженерная школа», «Школа молодых предпринимателей + разговорный английский», «Медиаинтенсив + разговорный английский».

«Медиаинтенсив + разговорный английский»

На этой программе ребята научатся разрабатывать идею ролика, искать героев, составлять грамотные вопросы, записывать интервью, снимать и монтировать, а также работать в кадре.

Расписание:

День 1. Лекция + викторина. Видеорепортаж: формы и форматы. Разработка идеи.

День 2. Видеосъёмка. Основы.

День 3. Практика. Съёмка видеорепортажа в командах.

День 4. Приёмы монтажа. Знакомство с программами. Монтаж ролика под руководством медиаспециалистов.

День 5. Экскурсия на ГТРК. Подведение итогов, разбор работ.

Вторая половина смены – разговорный клуб английского языка (с приглашенными носителями языка).

«Школа дизайна»

Участники школы смогут попробовать свои силы в сфере дизайна одежды и стать авторами ярких, самобытных, эстетически продуманных образов и даже целых коллекций в русском стиле.

Расписание:

День 1. Русский стиль в современной моде. Лекция-викторина. Мастер-класс по изготовлению магнитов.

День 2. Разработка принтов для футболок, свитшотов, шоперов с использованием элементов русского стиля.

День 3. Головные уборы. Венец.

День 4. Разработка дизайна для шопера с элементами русского стиля.

День 5. Изготовление шопера. Выставка работ.

«Школа молодых предпринимателей + разговорный английский»

В течение смены ребята рассмотрят важные темы по финансовой грамотности, развитию предпринимательских компетенций, а также попробуют себя в роли участников олимпиад по финансовой грамотности, дающих право на дополнительные баллы к ЕГЭ.

Расписание:

День 1. Доходы и их источники. Как можно планировать доходы.

День 2. Расходы и их планирование.

День 3. Бюджет и финансовый план.

День 4. Я – предприниматель. Генерируем и тестируем бизнес-идеи.

День 5. Игровой день. В настольной игре участники примерят разные роли, попробуют принимать решения и обсудят результаты.

Вторая половина смены – разговорный клуб английского языка.

«Инженерная школа»

На программе школьники научатся ставить поисковые задачи, работать с современным измерительным и лабораторным оборудованием в конструкторском бюро, познакомятся с «умными» технологиями и смогут создать умный светофор под руководством опытных наставников.

А ещё ребят ждёт экскурсия по научно-производственным лабораториям инженерной школы и знакомство с современными индустриальными технологиями.

«Индустрия туризма»

Участники познакомятся с основами экскурсионной деятельности, организацией гостиничного дела, основами менеджмента и маркетинга, пройдут практическое обучение с топовыми специалистами, примут участие в производственных экскурсиях и мастер-классах.

Расписание:

День 1. Введение в индустрию туризма и гостеприимства.

День 2. Экскурсия. Посещение гостиничного предприятия, знакомство с его структурой. Изучение основ менеджмента и маркетинга.

День 3. Мастер-класс по разработке рекламного буклета. Знакомство с туристическими маршрутами по Псковской области.

День 4. Экскурсия. Посещение турфирмы и знакомство с её структурой и процессами обслуживания гостей. Изучение алгоритма разработки туристических маршрутов.

День 5. Разработка собственного туристического маршрута.

Стоимость – 5 500 рублей (питание включено). Время занятий – с 10:00 до 14:00.

Записаться на все направления можно по ссылке. Контакты: телефон 20-16-99 (доб. 488 / доб. 360), e-mail: prep@pskgu.ru, адрес: Псков, улица Льва Толстого, 4, корпус 1, аудитории № 21 и № 23.

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