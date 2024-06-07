Создание видеорепортажа, финансовая грамотность и технологии будущего: ПсковГУ приглашает школьников в летний креативный лагерь
Псковский государственный университет приглашает школьников города от 14 лет в летний креативный лагерь. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.
С 17 по 21 июня для ребят пройдут занятия по одному из пяти направлений на выбор: «Школа дизайна», «Индустрия туризма», «Инженерная школа», «Школа молодых предпринимателей + разговорный английский», «Медиаинтенсив + разговорный английский».
«Медиаинтенсив + разговорный английский»
На этой программе ребята научатся разрабатывать идею ролика, искать героев, составлять грамотные вопросы, записывать интервью, снимать и монтировать, а также работать в кадре.
Расписание:
День 1. Лекция + викторина. Видеорепортаж: формы и форматы. Разработка идеи.
День 2. Видеосъёмка. Основы.
День 3. Практика. Съёмка видеорепортажа в командах.
День 4. Приёмы монтажа. Знакомство с программами. Монтаж ролика под руководством медиаспециалистов.
День 5. Экскурсия на ГТРК. Подведение итогов, разбор работ.
Вторая половина смены – разговорный клуб английского языка (с приглашенными носителями языка).
«Школа дизайна»
Участники школы смогут попробовать свои силы в сфере дизайна одежды и стать авторами ярких, самобытных, эстетически продуманных образов и даже целых коллекций в русском стиле.
Расписание:
День 1. Русский стиль в современной моде. Лекция-викторина. Мастер-класс по изготовлению магнитов.
День 2. Разработка принтов для футболок, свитшотов, шоперов с использованием элементов русского стиля.
День 3. Головные уборы. Венец.
День 4. Разработка дизайна для шопера с элементами русского стиля.
День 5. Изготовление шопера. Выставка работ.
«Школа молодых предпринимателей + разговорный английский»
В течение смены ребята рассмотрят важные темы по финансовой грамотности, развитию предпринимательских компетенций, а также попробуют себя в роли участников олимпиад по финансовой грамотности, дающих право на дополнительные баллы к ЕГЭ.
Расписание:
День 1. Доходы и их источники. Как можно планировать доходы.
День 2. Расходы и их планирование.
День 3. Бюджет и финансовый план.
День 4. Я – предприниматель. Генерируем и тестируем бизнес-идеи.
День 5. Игровой день. В настольной игре участники примерят разные роли, попробуют принимать решения и обсудят результаты.
Вторая половина смены – разговорный клуб английского языка.
«Инженерная школа»
На программе школьники научатся ставить поисковые задачи, работать с современным измерительным и лабораторным оборудованием в конструкторском бюро, познакомятся с «умными» технологиями и смогут создать умный светофор под руководством опытных наставников.
А ещё ребят ждёт экскурсия по научно-производственным лабораториям инженерной школы и знакомство с современными индустриальными технологиями.
«Индустрия туризма»
Участники познакомятся с основами экскурсионной деятельности, организацией гостиничного дела, основами менеджмента и маркетинга, пройдут практическое обучение с топовыми специалистами, примут участие в производственных экскурсиях и мастер-классах.
Расписание:
День 1. Введение в индустрию туризма и гостеприимства.
День 2. Экскурсия. Посещение гостиничного предприятия, знакомство с его структурой. Изучение основ менеджмента и маркетинга.
День 3. Мастер-класс по разработке рекламного буклета. Знакомство с туристическими маршрутами по Псковской области.
День 4. Экскурсия. Посещение турфирмы и знакомство с её структурой и процессами обслуживания гостей. Изучение алгоритма разработки туристических маршрутов.
День 5. Разработка собственного туристического маршрута.
Стоимость – 5 500 рублей (питание включено). Время занятий – с 10:00 до 14:00.
Записаться на все направления можно по ссылке. Контакты: телефон 20-16-99 (доб. 488 / доб. 360), e-mail: prep@pskgu.ru, адрес: Псков, улица Льва Толстого, 4, корпус 1, аудитории № 21 и № 23.
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