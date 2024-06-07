Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Анастасия Иванова: ПМЭФ для регионов – это новые возможности

ПМЭФ для регионов России – это новые возможности Форум является площадкой, где регион может представить свой инвестиционный потенциал, найти новых партнеров, обменяться региональными и мировыми практиками, сообщить о своих инициативах, заявила руководитель центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова.

На фото: Анастасия Иванова. Фото: ПАИ

«Внимание и интерес зарубежных стран к ПМЭФ-24 определённо показывает, что попытки Запада изолировать нашу страну от всего мира оказались бесполезными. Россия смогла быстро и достаточно безболезненно адаптироваться к новым реалиям мировой политики и экономики», – сказала она.

Значимую роль в снижении воздействия после санкций сыграла грамотная политика государства в части управления экономикой: внедрение точечных и разнообразных мер государственной поддержки, развитие внутреннего производства, поиск новых рынков сбыта и адаптация отечественных производителей к выходу на эти рынки, добавила она.

«Сегодня наша страна активно развивает внешнеэкономические связи с такими странами, как Китай, Казахстан, со странами Азии и Африки. Всё это способствует не только сохранению, но и усилению позиций России в мировой экономике», – сказала Анастасия Иванова.

Псковская область ежегодно принимает участие в работе Петербургского международного экономического форума. В этом году Псковскую область на форуме представляет официальная делегация, которую возглавляет губернатор Михаил Ведерников.

«Участие Псковской области в ПМЭФ-2024 безусловно способствует экономическому развитию и инвестиционной привлекательности нашего региона», – резюмировала эксперт.

Напомним, что в ПМЭФ-2024 участвует более 18 тысяч гостей из 139 стран и территорий. Основная деловая программа ПМЭФ-2024 разделена на четыре тематических направления: «Переход к многополярной модели мировой экономики», «Российская экономика: цели и задачи нового цикла», «Технологии, обеспечивающие лидерство», «Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие – приоритеты государства». На форуме будет подписано, по предварительной оценке, 280 документов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 июня 2024

Анастасия Иванова: ПМЭФ для регионов – это новые возможности
07 июня 2024

Специалисты «Титан-Полимера» встретились со студентами Псковского политехнического колледжа
07 июня 2024

Соглашение о сотрудничестве заключил Россельхозбанк с правительством Псковской области на ПМЭФ
07 июня 2024

Псковская область, Сбер и РЭО объединят усилия по созданию современной инфраструктуры для обращения с отходами
07 июня 2024

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых
07 июня 2024

Правительства Псковской и Архангельской областей договорились на ПМЭФ о торгово-экономическом и культурном сотрудничестве
07 июня 2024

Михаил Ведерников на ПМЭФ-2024 подписал соглашение по защите имущественных прав жителей Псковской области
07 июня 2024

Псковская делегация работает на Петербургском международном экономическом форуме

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...