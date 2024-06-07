Анастасия Иванова: ПМЭФ для регионов – это новые возможности

17:55, 07 июня 2024, ПАИ

ПМЭФ для регионов России – это новые возможности Форум является площадкой, где регион может представить свой инвестиционный потенциал, найти новых партнеров, обменяться региональными и мировыми практиками, сообщить о своих инициативах, заявила руководитель центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова.

«Внимание и интерес зарубежных стран к ПМЭФ-24 определённо показывает, что попытки Запада изолировать нашу страну от всего мира оказались бесполезными. Россия смогла быстро и достаточно безболезненно адаптироваться к новым реалиям мировой политики и экономики», – сказала она.

Значимую роль в снижении воздействия после санкций сыграла грамотная политика государства в части управления экономикой: внедрение точечных и разнообразных мер государственной поддержки, развитие внутреннего производства, поиск новых рынков сбыта и адаптация отечественных производителей к выходу на эти рынки, добавила она.

«Сегодня наша страна активно развивает внешнеэкономические связи с такими странами, как Китай, Казахстан, со странами Азии и Африки. Всё это способствует не только сохранению, но и усилению позиций России в мировой экономике», – сказала Анастасия Иванова.

Псковская область ежегодно принимает участие в работе Петербургского международного экономического форума. В этом году Псковскую область на форуме представляет официальная делегация, которую возглавляет губернатор Михаил Ведерников.

«Участие Псковской области в ПМЭФ-2024 безусловно способствует экономическому развитию и инвестиционной привлекательности нашего региона», – резюмировала эксперт.

Напомним, что в ПМЭФ-2024 участвует более 18 тысяч гостей из 139 стран и территорий. Основная деловая программа ПМЭФ-2024 разделена на четыре тематических направления: «Переход к многополярной модели мировой экономики», «Российская экономика: цели и задачи нового цикла», «Технологии, обеспечивающие лидерство», «Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие – приоритеты государства». На форуме будет подписано, по предварительной оценке, 280 документов.