Пропавшего возле «Электрона» псковича разыскивает полиция

20:00, 07 июня 2024, ПАИ

Псковские полицейские разыскивают мужчину, пропавшего в Пскове летом 2023 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пропавшего мужчину зовут Андрей Петров, ему 31 год. Он проживал на улице Новосёлов в Пскове. С 7 июня 2023 года его местонахождение неизвестно. По имеющимся данным, в последний раз его видели на прибрежной территории вблизи спортивного комплекса «Электрон».

Мужчине на вид около 30 лет, рост около 165 сантиметров, худощавое телосложение, волосы русые, короткие. Он был одет в чёрную куртку фирмы «Найк», спортивные штаны и кроссовки чёрного цвета.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Андрея Петрова, просят обратиться по телефонам 59-63-09, 8-952-21-44-897 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД) или 02, 112.