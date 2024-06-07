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Культура

В Гдове откроется выставка петербургской художницы «По городам и весям»

Гдовский музей истории края приглашает всех на презентацию персональной выставки художницы из Санкт-Петербурга Ирины Богатовой «По городам и весям», сообщает газета «Гдовская заря».

Фото: «Гдовская заря»

Выставка откроется завтра, 8 июня, в 17:00.

Ирина является членом Союза русских художников Евразийского художественного союза. Принимала участие в различных коллективных выставках. Участвовала факультативно в международном пленэрно-выставочном проекте «Русская Атлантида». Принимает участие во всероссийском благотворительном проекте «Сердце художника».

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