В Гдове откроется выставка петербургской художницы «По городам и весям»

19:32, 07 июня 2024, ПАИ

Гдовский музей истории края приглашает всех на презентацию персональной выставки художницы из Санкт-Петербурга Ирины Богатовой «По городам и весям», сообщает газета «Гдовская заря».

Выставка откроется завтра, 8 июня, в 17:00.

Ирина является членом Союза русских художников Евразийского художественного союза. Принимала участие в различных коллективных выставках. Участвовала факультативно в международном пленэрно-выставочном проекте «Русская Атлантида». Принимает участие во всероссийском благотворительном проекте «Сердце художника».