Гоша Куценко и группа «ГК» выступают перед участниками СВО и членами их семей в Пскове
Гоша Куценко и группа «ГК» выступают перед участниками СВО и членами их семей в Доме офицеров в Пскове сегодня, 7 июня. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
В рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры с участием заслуженного артиста России Гоши Куценко в Псковской области пройдут два концерта. Второй концерт состоится на поляне в «Михайловском» 8 июня. Начало мероприятия в 13:15.
Музыкальный авторский проект Гоши Куценко включает театральный перформанс, поэзию и акустическую программу.
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07 июня 2024
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