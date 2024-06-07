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Общество

Гоша Куценко и группа «ГК» выступают перед участниками СВО и членами их семей в Пскове

Гоша Куценко и группа «ГК» выступают перед участниками СВО и членами их семей в Доме офицеров в Пскове сегодня, 7 июня. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

В рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры с участием заслуженного артиста России Гоши Куценко в Псковской области пройдут два концерта. Второй концерт состоится на поляне в «Михайловском» 8 июня. Начало мероприятия в 13:15.

Музыкальный авторский проект Гоши Куценко включает театральный перформанс, поэзию и акустическую программу.

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