В Порхове выступил заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс»
В Порхове выступил с концертом заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс» сегодня, 7 июня. Об этом пишет районная газета «Порховский вестник».
Программа, в рамках которой ансамбль гастролирует по регионам России, называется «Донбасский характер». С помощью хореографии и песен артисты хотели показать зрителям сильных, умных и красивых людей Донбасса, людей шахтёрского труда, моряков, казаков и, конечно, русскую культуру.
В Псковской области Порхов – второй город, в котором выступил этот знаменитый ансамбль (до этого был концерт в Великих Луках). Участвовали в программе 30 артистов, в том числе три солиста-вокалиста.
Заместитель главы администрации Порховского района Наталья Бялькина вручила гостям благодарственное письмо за такое прекрасное выступление. «Все вместе, поддерживая друг друга. мы обязательно переживём это трудное время!» – сказала она. А букет цветов Наталья Бялькина вручила 22-летней Елизавете Ктиторовой, так как именно сегодня у неё день рождения.
Последняя песня «Донбасс – моё Отчество...» о любви к своему краю и гордости за стойкость народа. Люди выходили из зала со слезами на глазах.
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В Порхове выступил заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс»