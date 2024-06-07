В Порхове выступил заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс»

21:58, 07 июня 2024, ПАИ

В Порхове выступил с концертом заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс» сегодня, 7 июня. Об этом пишет районная газета «Порховский вестник».

Программа, в рамках которой ансамбль гастролирует по регионам России, называется «Донбасский характер». С помощью хореографии и песен артисты хотели показать зрителям сильных, умных и красивых людей Донбасса, людей шахтёрского труда, моряков, казаков и, конечно, русскую культуру.

В Псковской области Порхов – второй город, в котором выступил этот знаменитый ансамбль (до этого был концерт в Великих Луках). Участвовали в программе 30 артистов, в том числе три солиста-вокалиста.

Заместитель главы администрации Порховского района Наталья Бялькина вручила гостям благодарственное письмо за такое прекрасное выступление. «Все вместе, поддерживая друг друга. мы обязательно переживём это трудное время!» – сказала она. А букет цветов Наталья Бялькина вручила 22-летней Елизавете Ктиторовой, так как именно сегодня у неё день рождения.

Последняя песня «Донбасс – моё Отчество...» о любви к своему краю и гордости за стойкость народа. Люди выходили из зала со слезами на глазах.