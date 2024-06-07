Движение транспорта на круговом перекрёстке на площади Героев-Десантников в Пскове ограничат 8 и 9 июня
Движение автотранспорта на круговом перекрёстке улиц Кузнецкой, 128-й Стрелковой Дивизии и Юбилейной (на площади Героев-Десантников) будет ограничено 8 и 9 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.
Движение перекроют 8 и 9 июня с 5:00 до 13:00 в связи с производством земляных работ.
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