Движение транспорта на круговом перекрёстке на площади Героев-Десантников в Пскове ограничат 8 и 9 июня

23:15, 07 июня 2024, ПАИ

Движение автотранспорта на круговом перекрёстке улиц Кузнецкой, 128-й Стрелковой Дивизии и Юбилейной (на площади Героев-Десантников) будет ограничено 8 и 9 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Движение перекроют 8 и 9 июня с 5:00 до 13:00 в связи с производством земляных работ.