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Общество

Прокуратура Великих Лук провела мониторинг исполнения законодательства об иноагентах

Прокуратура Великих Лук провела мониторинг исполнения законодательства об иностранных агентах, в том числе о реализации печатных произведений авторов (писателей, публицистов, иных представителей медиапространства), включённых в реестр иностранных агентов, без соответствующей маркировки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

В ходе мониторинга выявлены нарушения в области законодательства, установлены факты реализации печатных произведений авторов (писателей, публицистов, иных представителей медиапространства), включённых в реестр иностранных агентов, без соответствующей маркировки. В их числе «Бхагавад-гита («Песня Бога») Бориса Гребенщикова, «Казус Кукоцкого», «История о старике Кулебякине, плаксивой кобыле Миле и жеребёнке Равкине» Людмилы Улицкой, «Оправдание острова» Евгения Водолазкина, «Метро 2033», «Текст» Дмитрия Глуховского, «Бабье царство» Эдварда Радзинского. На данных произведениях отсутствовало текстовое указание, что данный материал (информация) произведен(а) иностранным агентом, содержащимся в реестре Минюста РФ, либо касается его деятельности.

По результатам проверки прокуратурой города с целью недопущения нарушения законов в адрес одного ИП внесено представление об устранении нарушений законодательства, которое в настоящий момент находится на рассмотрении.

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