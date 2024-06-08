До +23 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области сегодня
Переменная облачность ожидается в Псковской области сегодня, 8 июня. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.
Днём в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Будет дуть ветер западных и южных направлений, умеренный.
Температура днём составит от +18 до +23 градусов, ночью – от +3 до +8 градусов.
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