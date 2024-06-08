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Общество

Александр Котов: В сфере соцзащиты работают люди с отзывчивой душой и сильным характером

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил работников и ветеранов органов и учреждений социальной защиты населения Псковской области с профессиональным праздником – Днём социального работника. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Дата праздника связана с историческим событием: 8 июня 1701 года в России была создана первая государственная богадельня для нищих, больных и престарелых, за которыми необходим уход. Принцип милосердия к тем, кто нуждается в помощи и поддержке, заложенные столетия назад, и сегодня остаётся главным в деятельности социальных работников, отметил спикер областного Собрания.

В Псковской области создана эффективная система социального обслуживания, в которую входит 61 государственное учреждение по оказанию социальных услуг. В каждом из них, как и во всей сфере, работают люди с отзывчивой душой и сильным характером, преданные выбранному делу и гуманизму, подчеркнул Александр Котов.

«Спасибо за ваш труд! Желаю благополучия и крепкого здоровья. Пусть в решении профессиональных и жизненных задач вам всегда сопутствует успех!» – заключил спикер областного Собрания.

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