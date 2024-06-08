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Общество

День социального работника отмечают в России

День социального работника отмечают в России сегодня, 8 июня. Именно в этот день в 1701 году Пётр I издал указ, положивший начало созданию государственной системы социальной защиты. В современной России этот день выбрали в качестве празднования профессионального праздника работников соцзащиты – соответствующий указ президента России был подписан в 2000 году, пишет calend.ru.

Профессия социального работника очень востребована в России. В стране в системе соцзащиты работают более 630 тысяч социальных работников, услугами которых пользуются около 26 миллионов человек, в том числе 15 миллионов пожилых людей и инвалидов. Специалистов этой профессии в России готовят около 120 высших учебных заведений.

Отметим, что в Псковской области создана эффективная система социального обслуживания, в которую входит 61 государственное учреждение по оказанию социальных услуг.

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