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Общество

15-тысячелетнее существо обнаружили в Тихом океане

Новые виды организмов, в том числе 15-тысячелетнее существо, обнаружили в Тихом океане исследователи из Гетеборгского университета во время экспедиции, сообщает портал Phys.org.

Учёные исследовали зону Кларион-Клиппертон в водах Тихого океана между Мексикой и Гавайями при помощи глубоководного аппарата. Им удалось запечатлеть стеклянную губку чашеобразной формы, продолжительность жизни которой может достигать 15 тысяч лет. По словам исследователей, это самый долго живущий организм на планете.

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