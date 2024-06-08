15-тысячелетнее существо обнаружили в Тихом океане

10:20, 08 июня 2024, ПАИ

Новые виды организмов, в том числе 15-тысячелетнее существо, обнаружили в Тихом океане исследователи из Гетеборгского университета во время экспедиции, сообщает портал Phys.org.

Учёные исследовали зону Кларион-Клиппертон в водах Тихого океана между Мексикой и Гавайями при помощи глубоководного аппарата. Им удалось запечатлеть стеклянную губку чашеобразной формы, продолжительность жизни которой может достигать 15 тысяч лет. По словам исследователей, это самый долго живущий организм на планете.