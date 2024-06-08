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Общество

Удачный клёв карпа ожидается сегодня в водоёмах России

Праздник Карп Карполов наступил по народному календарю 8 июня, пишет calend.ru.

На Руси этот день с нетерпением ждали рыболовы. Считалось, что на Карпа хорошо ловятся его «тёзки» – карпы, поэтому мужчины дружно выходили на рыбалку. При этом они выполняли несколько обязательных правил: если первым попался молодой карп, его нужно отпустить, а часть улова нужно раздать бедным и нуждающимся.

Считалось, что в этот день нельзя лениться и спать до обеда, устраивать ссоры и скандалы, ругать за ошибки и вспоминать чьи-то промахи, а также подметать дом и делать уборку после заката.

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