Удачный клёв карпа ожидается сегодня в водоёмах России

12:52, 08 июня 2024, ПАИ

Праздник Карп Карполов наступил по народному календарю 8 июня, пишет calend.ru.

На Руси этот день с нетерпением ждали рыболовы. Считалось, что на Карпа хорошо ловятся его «тёзки» – карпы, поэтому мужчины дружно выходили на рыбалку. При этом они выполняли несколько обязательных правил: если первым попался молодой карп, его нужно отпустить, а часть улова нужно раздать бедным и нуждающимся.

Считалось, что в этот день нельзя лениться и спать до обеда, устраивать ссоры и скандалы, ругать за ошибки и вспоминать чьи-то промахи, а также подметать дом и делать уборку после заката.