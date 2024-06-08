Астронавт впервые облетевшего Луну корабля погиб в авиакатастрофе

12:56, 08 июня 2024, ПАИ

На 91-м году жизни член корабля «Аполлон-8», впервые облетевшего Луну, Уильям Андерс погиб в авиакатастрофе, сообщает Fox13.

Уильям Андерс управлял самолётом, потерпевшим крушение в районе архипелага Сан-Хуан (штат Вашингтон) у северо-западного побережья США. Воздушное судно упало в залив Пьюджет-Саунд, после чего затонуло.

Космический корабль «Аполлон-8» был запущен в 1968 году в США. На борту находились астронавты Фрэнк Борман, Джеймс Ловелл и Уильям Андерс. Они впервые облетели Луну, а Уильям Андерс во время полёта сделал знаменитый космический снимок «Восход Земли». В 1969 году Уильям Андерс ушёл из астронавтов и работал в аэрокосмической промышленности.