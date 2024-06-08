Выставку Псковского музея «По платью видно, кто идёт» представили в Рязани

13:33, 08 июня 2024, ПАИ

Выставку Псковского музея-заповедника «По платью видно, кто идёт» представили в Рязани. На ней можно увидеть уникальные предметы, связанные с историей и культурой коренного малочисленного народа России сето, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

На открытии в формате видео к гостям обратилась генеральный директор музея Светлана Мельникова. Она отметила, что коллекция собиралась более ста лет и является жемчужиной Псковского музея. Гости смогут увидеть серебро и предметы одежды сето. Выставка сопровождается акварелями псковички Анны Калашниковой-Роот.

После посещения выставки дети смогут закрепить полученные знания с помощью раскрасок, подготовленных дизайнерами Псковского музея-заповедника.

Выставка доступна для посетителей во Дворце Олега в Рязанском кремле.