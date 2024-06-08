Выставку Псковского музея «По платью видно, кто идёт» представили в Рязани
Выставку Псковского музея-заповедника «По платью видно, кто идёт» представили в Рязани. На ней можно увидеть уникальные предметы, связанные с историей и культурой коренного малочисленного народа России сето, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.
На открытии в формате видео к гостям обратилась генеральный директор музея Светлана Мельникова. Она отметила, что коллекция собиралась более ста лет и является жемчужиной Псковского музея. Гости смогут увидеть серебро и предметы одежды сето. Выставка сопровождается акварелями псковички Анны Калашниковой-Роот.
После посещения выставки дети смогут закрепить полученные знания с помощью раскрасок, подготовленных дизайнерами Псковского музея-заповедника.
Выставка доступна для посетителей во Дворце Олега в Рязанском кремле.
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