Как помочь организму при отравлении на отдыхе, рассказала врач
Как помочь организму при отравлении на отдыхе, рассказала уфимский терапевт Регина Доктор, сообщает Ufacitynews.ru.
Самое главное при отравлении – не допустить обезвоживания организма, поэтому нужно пить много воды. Также нужно принимать энтеросорбенты и пробиотик (их можно и взрослым, и детям).
Врач не рекомендует есть продукты, которые могут вызвать боли и вздутие живота: бобовые, жирную и жареную пищу, лимонады, молоко, сладости, а также свежие овощи и фрукты.
При первых признаках отравления следует обратиться к врачу, потому что последствия неправильного лечения могут быть тяжёлыми, отмечает Регина Доктор.
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