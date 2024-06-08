Себежан и гостей города приглашают на шоу «Весёлое лето»

14:34, 08 июня 2024, ПАИ

Концертно-развлекательная программа «Весёлое лето» состоялась на Себежской набережной. Об этом пишет газета «Призыв».

На площадке у памятника Зиновию Гердту прошло «Весёлое лето» детской школы искусств. Своё искусство представили два коллектива ДШИ – образцовой коллектив хореографический ансамбль «Рассыпуха» и образцовый художественный коллектив – детская эстрадная группа «Маленькая компания».

В перерыве между номерами можно было сыграть в подвижную игру, которую для зрителей провела педагог Лариса Изотова.

Каждую пятницу с 18:00 до 20:00 в городском парке себежан и гостей города ждёт «Весёлое лето» Себежской детской школы искусств.