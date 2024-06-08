Более 100 реконструкторов участвуют в фестивале «Исаборг»
Фестиваль раннесредневековой культуры Руси «Исаборг» проходит музее-заповеднике «Изборск», сообщили ПАИ в пресс-службе музея.
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Фото: музей-заповедник «Изборск»
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Фото: музей-заповедник «Изборск»
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Фото: музей-заповедник «Изборск»
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Фото: музей-заповедник «Изборск»
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Фото: музей-заповедник «Изборск»
В фестивальной программе принимает участие более 100 реконструкторов из 11 клубов Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Петрозаводска, Ленградской области и Витебска.
В реконструкторском лагере для гостей фестиваля проходят мастер-классы, работает лучный и уличный тир, а на ристалище развернулся средневековый бугурт.
На фестивале выступает группа «Трикветрум». Мероприятие продлится до 20:00.
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