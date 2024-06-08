Пожарные ликвидировали возгорание дома в Великих Луках
Возгорание дома на две семьи произошло на улице Весны в Великих Луках. Одна часть дома нежилая, а во второй жил мужчина. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
В результате происшествия никто не пострадал. Место нахождения владельца дома устанавливается.
На месте работали пожарные расчёты Великих Лук. Причина возгорания выясняется.
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