Пожарные ликвидировали возгорание дома в Великих Луках

16:03, 08 июня 2024, ПАИ

Возгорание дома на две семьи произошло на улице Весны в Великих Луках. Одна часть дома нежилая, а во второй жил мужчина. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В результате происшествия никто не пострадал. Место нахождения владельца дома устанавливается.

На месте работали пожарные расчёты Великих Лук. Причина возгорания выясняется.