Незаконно работающих иностранцев выявили псковские полицейские
Факты незаконного привлечения к трудовой деятельности граждан стран Центральной Азии выявили в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Иностранных граждан привлекли к административной ответственности. Недобросовестный работодатель также подлежит привлечению к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
Кроме того, была установлена ранее депортированная гражданка Белоруссии, которая въехала на территорию России при наличии действующего запрета. В отношении женщины возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 2 статьи 322 УК РФ.
Нарушения миграционного законодательства удалось выявить псковскими полицейскими при силовой поддержке сотрудников спецподразделений Росгвардии. Проведение профилактических мероприятий продолжится.