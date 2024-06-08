Незаконно работающих иностранцев выявили псковские полицейские

16:41, 08 июня 2024, ПАИ

Факты незаконного привлечения к трудовой деятельности граждан стран Центральной Азии выявили в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Иностранных граждан привлекли к административной ответственности. Недобросовестный работодатель также подлежит привлечению к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Кроме того, была установлена ранее депортированная гражданка Белоруссии, которая въехала на территорию России при наличии действующего запрета. В отношении женщины возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 2 статьи 322 УК РФ.

Нарушения миграционного законодательства удалось выявить псковскими полицейскими при силовой поддержке сотрудников спецподразделений Росгвардии. Проведение профилактических мероприятий продолжится.