Как пожилым людям избежать проблем с сердцем и сосудами: советы кардиолога
Как питаться пожилым людям, чтобы избежать проблем с сердцем и сосудами, рассказал кардиолог Сергей Васильев, сообщает «Вечерняя Москва».
Врач отметил важность употребления «хороших» жиров, так как они помогают предотвратить развитие атеросклероза, снижают уровень холестерина в крови и улучшают общее состояние сердечно-сосудистой системы. «Хорошие» жиры содержатся в орехах, рыбе и растительном (особенно оливковом) масле. «Плохие» жиры, содержащиеся в сосисках и колбасах, молочных продуктах, в пальмовом и кокосовом маслах, напротив, увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, повышают холестерин и способствуют образованию атеросклеротических бляшек.
На здоровье сердечно-сосудистой системы влияет и повышенное артериальное давление, подчеркнул кардиолог. Чтобы его нормализовать, нужно минимизировать соль в рационе и увеличить потребление богатых калием продуктов (калий снижает артериальное давление и поддерживает нормальный водно-солевой баланс в организме).
«Правильный выбор продуктов, контроль за потреблением жиров, натрия и сахара, регулярное употребление овощей, фруктов и злаков могут значительно улучшить качество жизни и увеличить её продолжительность», – заключил Сергей Васильев.
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