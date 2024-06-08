Как пожилым людям избежать проблем с сердцем и сосудами: советы кардиолога

16:57, 08 июня 2024, ПАИ

Как питаться пожилым людям, чтобы избежать проблем с сердцем и сосудами, рассказал кардиолог Сергей Васильев, сообщает «Вечерняя Москва».

Врач отметил важность употребления «хороших» жиров, так как они помогают предотвратить развитие атеросклероза, снижают уровень холестерина в крови и улучшают общее состояние сердечно-сосудистой системы. «Хорошие» жиры содержатся в орехах, рыбе и растительном (особенно оливковом) масле. «Плохие» жиры, содержащиеся в сосисках и колбасах, молочных продуктах, в пальмовом и кокосовом маслах, напротив, увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, повышают холестерин и способствуют образованию атеросклеротических бляшек.

На здоровье сердечно-сосудистой системы влияет и повышенное артериальное давление, подчеркнул кардиолог. Чтобы его нормализовать, нужно минимизировать соль в рационе и увеличить потребление богатых калием продуктов (калий снижает артериальное давление и поддерживает нормальный водно-солевой баланс в организме).

«Правильный выбор продуктов, контроль за потреблением жиров, натрия и сахара, регулярное употребление овощей, фруктов и злаков могут значительно улучшить качество жизни и увеличить её продолжительность», – заключил Сергей Васильев.