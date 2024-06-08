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Общество

Выставка Юрия Вороненко «От реализма до мистерий» откроется в Бежаницах 1 июля

Персональная выставка художника Юрия Вороненко «От реализма до мистерий» откроется в Бежаницком историко-культурный центре Философовых 1 июля, сообщили ПАИ в Туристско-информационном центре Псковской области.

На выставке будет представлено 30 работ художника, написанных маслом и акрилом (в технике аэрографии). Посетители увидят пейзажные полотна и холсты на разнообразные метафизические и философские темы.

Большинству работ Юрия Вороненко приписывают авангардное направление сюрреалистического и фэнтезийного жанров, однако у художника свой стиль. В его работах метафизическое и фантастическое – это одна из важнейших сторон народного миросозерцания.

Юрий Вороненко – современный великолукский художник, известный не только в своём городе, но и за его пределами.

Посетить выставку можно будет по будням с 9:00 до 17:00 и в воскресенье с 10:00 до 17:00 в Бежаницах на улице Стрепетова, 32.

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