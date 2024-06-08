Автомобиль вылетел в кювет на трассе в Великолукском районе

19:57, 08 июня 2024, ПАИ

Автомобиль ВАЗ-2114 вылетел в кювет в Великолукском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

ДТП произошло на 464-м километре трассы М-9. Автомобили Nissan и ВАЗ-2114 столкнулись. Последний вылетел в кювет.

Участники ДТП от госпитализации отказались.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.