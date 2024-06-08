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Происшествия

Автомобиль вылетел в кювет на трассе в Великолукском районе

Автомобиль ВАЗ-2114 вылетел в кювет в Великолукском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

  • Автомобиль вылетел в кювет на трассе в Великолукском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
  • Автомобиль вылетел в кювет на трассе в Великолукском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
  • Автомобиль вылетел в кювет на трассе в Великолукском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

ДТП произошло на 464-м километре трассы М-9. Автомобили Nissan и ВАЗ-2114 столкнулись. Последний вылетел в кювет.

Участники ДТП от госпитализации отказались.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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