Автомобиль вылетел в кювет на трассе в Великолукском районе
Автомобиль ВАЗ-2114 вылетел в кювет в Великолукском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
ДТП произошло на 464-м километре трассы М-9. Автомобили Nissan и ВАЗ-2114 столкнулись. Последний вылетел в кювет.
Участники ДТП от госпитализации отказались.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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