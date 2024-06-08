Две золотые свадьбы отметили семьи Фроловых и Лаврентьевых из Себежского района
Светлана Федотьевна и Валерий Ефимович Фроловы и Маргарита Александровна и Леонид Архипович Лаврентьевы отметили 50-летие совместной жизни, пишет газета «Призыв».
Обе семьи живут в деревне Берёзка Себежского района. Поздравить их пришли заведующая Домом культуры «Берёзка» Наталья Голубева и местные жители.
Кроме того, супружеским парам вручили юбилейные медали от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Юбилярам пожелали здоровья, счастья и мира.
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