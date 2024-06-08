Одну из опций «Госуслуг» изменят из-за мошенников

22:08, 08 июня 2024, ПАИ

Минцифры РФ изменит на портале «Госуслуг» процедуру оформления займов в микрофинансовых организациях (МФО), которая сейчас позволяет мошенникам с помощью чужих учётных записей выводить средства на свои счета, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу министерства Максута Шадаева.

С помощью «Госуслуг» можно оформить кредит на сайте микрофинансовой организации – можно подать необходимые документы, но указать реквизиты карты другого человека, а потом деньги выводятся на подставное лицо, пояснил Максут Шадаев.

Нужно закрыть эту опцию, чтобы кредит смог получить только тот, кто непосредственно обратился, заключил он.