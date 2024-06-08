Учения «Дружины» прошли в Бежаницком районе

22:52, 08 июня 2024, ПАИ

Учения автономной некоммерческой организации «Дружина» прошли в Бежаницком районе, пишет газета «Сельская новь».

Специалистов проверяли на знания в областях специальной тактической подготовки, командной работы, оказания первой медицинской помощи, эвакуации раненых и умение обращаться с оружием.

На мероприятии присутствовали руководитель филиала «Дружина» Бежаницкого района Игорь Карасёв, командир добровольной народной дружины имени Александра Невского Сергей Нестеров, офицер в отставке, медик-травматолог Георгий Немченко.

Встреча прошла на открытом воздухе с имитацией полевых условий. Мужчины разделялись на группы, каждая из которых выполняла свою боевую задачу: кто-то брал на себя роль разведки, кто-то – медиков или тыла. Для борьбы с гипотетическим противником использовались взрывные растяжки без заряда, учебные автоматы и дымовые шашки.

Обучение в отряде «Дружина» проводится два раза в месяц. Специалисты не только практикуются в открытом бою, но и учатся использовать квадрокоптеры, заключили в издании.