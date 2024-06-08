Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Учения «Дружины» прошли в Бежаницком районе

Учения автономной некоммерческой организации «Дружина» прошли в Бежаницком районе, пишет газета «Сельская новь».

Учения «Дружины» прошли в Бежаницком районе. Фото: газета «Сельская новь»

Специалистов проверяли на знания в областях специальной тактической подготовки, командной работы, оказания первой медицинской помощи, эвакуации раненых и умение обращаться с оружием.

На мероприятии присутствовали руководитель филиала «Дружина» Бежаницкого района Игорь Карасёв, командир добровольной народной дружины имени Александра Невского Сергей Нестеров, офицер в отставке, медик-травматолог Георгий Немченко.

Встреча прошла на открытом воздухе с имитацией полевых условий. Мужчины разделялись на группы, каждая из которых выполняла свою боевую задачу: кто-то брал на себя роль разведки, кто-то – медиков или тыла. Для борьбы с гипотетическим противником использовались взрывные растяжки без заряда, учебные автоматы и дымовые шашки.

Обучение в отряде «Дружина» проводится два раза в месяц. Специалисты не только практикуются в открытом бою, но и учатся использовать квадрокоптеры, заключили в издании.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












08 июня 2024

Учения «Дружины» прошли в Бежаницком районе
08 июня 2024

Накрыть поляну: в Михайловском прошел главный пушкинский праздник
08 июня 2024

Две золотые свадьбы отметили семьи Фроловых и Лаврентьевых из Себежского района
08 июня 2024

Автостанция открылась в Печорах после ремонта
08 июня 2024

«Парту Героя» и мемориальную доску в честь участника СВО открыли в Невеле
08 июня 2024

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поприветствовал гостей Дней пушкинской поэзии и русской культуры
08 июня 2024

27-летнего мужчину разыскивают в Псковской области
08 июня 2024

225-летие Пушкина: тысячи гостей собрались в Михайловском. Фото и видео

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...